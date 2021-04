Ds Empoli: “Bajrami in viola? Vogliamo tenerlo. Ricci deve crescere. Sarri…”

Gli occhi della Fiorentina su due talenti dell'Empoli che si stanno distinguendo in Serie B con la maglia azzurra

Bajrami? Lo seguivamo da tempo. Il Grasshopper aveva aperto alla cessione e siamo riusciti a portarcelo a casa. Ha ancora margini di crescita, ha voglia di migliorarsi. Vorremmo tenerlo ancora un altro anno, per fargli completare la crescita, anche se come realtà siamo sempre disponibili ad ascoltare eventuali richieste. Ufficialmente non abbiamo richieste.Ricci? Dico che è cresciuto ma può farlo ancora. Pensiamo di tenerlo e farlo crescere ulteriormente, ma vale il discorso precedente: siamo aperti e vigili a valutare se ci saranno eventuali offerte.