Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida casalinga con il Milan. Ecco le sue parole:
Vanoli (conf): “Salvezza il nostro Scudetto. Discutere con l’arbitro è dura”
La mia espulsione esagerata, però va bene così. Dall'anno scorso discutere con l'arbitro è diventato difficile... Stiamo diventando bravi a reagire nei momenti difficili, è stata una grande prestazione oggi. A Roma ho visto un primo tempo brutto ma abbiamo sofferto tutti insieme. Oggi ci meritavamo una gioia importante, giocando così prima o poi arriverà.
Comuzzo, Kean, Gosens e Fagioli—
Sono felicissimo per Pietro, lo reputo un calciatore importante. Ha tanto da migliorare, soprattutto nel possesso, ma è un piacere vederlo allenare. Kean oggi ha fatto una grande partita, lo rivedo il giocatore brillante che ha dimostrato di essere. Uno come Gosens non l'ho mai avuto. È un piacere vederlo giocare, ha delle qualità tecniche importanti. Con la continuità che sta avendo può essere utile anche in chiave Nazionale.
Obiettivo—
La salvezza è sempre il nostro obiettivo, e deve rimanere sempre nella nostra testa, è il nostro scudetto. Arrivo dalla scuola del sacrificio e del grande lavoro. Fisicamente stiamo meglio, abbiamo più gamba.
