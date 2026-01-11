Christoper Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Nkunku (conf): “Volevamo vincere. Il pareggio ci rammarica molto”
Sono felice di aver aiutato la squadra. Abbiamo pareggiato, volevamo vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo rammaricati per questo. Voglio rimanere al Milan nel mio futuro. E vero, abbiamo ripetuto gli stessi errori della partita con il Genoa. Vogliamo migliorare, oggi dovevamo difendere meglio dopo il pareggio e cercare la vittoria
