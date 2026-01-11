Nkunku (conf): “Volevamo vincere. Il pareggio ci rammarica molto”

Viola News
Christoper Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina
Christoper Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Sono felice di aver aiutato la squadra. Abbiamo pareggiato, volevamo vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo rammaricati per questo. Voglio rimanere al Milan nel mio futuro. E vero, abbiamo ripetuto gli stessi errori della partita con il Genoa. Vogliamo migliorare, oggi dovevamo difendere meglio dopo il pareggio e cercare la vittoria

