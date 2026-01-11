Massimilano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Allegri (conf): “Fiorentina squadra di valore. Facciamo fatica a segnare”
news viola
Allegri (conf): “Fiorentina squadra di valore. Facciamo fatica a segnare”
Massimilano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro la Fiorentina
È mia la responsabilità, non abbiamo ben capito cos'era successo con il Genoa e oggi l'abbiamo ripetuto dopo il pareggio nei minuti di recupero. Dovevamo tenere la Fiorentina nella loro metà campo e cercare di vincere la partita. Direi oggi un punto fatto, ne guadagnato ne due persi. Il nostro obiettivo è tornare in Champions, dobbiamo solo lavorare al meglio delle nostre possibilità. Facciamo fatica a segnare. Estupinan ha fatto delle buone cose ed altre meno, come tutti. Il centrocampo ha giocato bene, per essere la prima volta tutti e tre insieme. La Fiorentina ha una rosa e un allenatore di buon valore. È normale che adesso l'aspetto psicologico ora è importante, ma nelle ultime tre ha fatto cinque punti importanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA