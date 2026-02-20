Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dalla Polonia. Le sue dichiarazioni dopo la netta vittoria:
Vanoli: “Abbiamo preso tanti schiaffi. Qui non ci sono riserve”
"Sono contento per i ragazzi, hanno lavorato tutti bene. Ranieri ha avuto alcune settimane complesse, sono contento per il suo gol. Ora abbiamo delle gare importantissime in campionato. Devo essere lucido e guardare al Pisa. Alcune cose all'inizio potevano essere fatte meglio, ma siamo usciti alla distanza. Di seconde linee alla Fiorentina ne vedo poche, anche se molti le chiamano riserve. Lezzerini ha lavorato forte, gli faccio i complimenti."
Il Pisa: "Vincere in Europa ti regala autostima, quella che ci deve essere contro il Pisa. L'abbiamo preparata bene questa partita, e per crescere serve attraversare le difficoltà. Abbiamo preso tanti schiaffi e ci siamo rialzati, la fase più difficile è stata arrivare dove siamo ora. Fazzini ha dimostrato di volermi mettere in difficoltà. Il valore di Fazzini è assoluto. Bisogna sempre lottare per avere il posto, nessuno può darti per certa la maglia da titolare. Ho visto campi peggiori"
