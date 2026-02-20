Vanoli: “Abbiamo preso tanti schiaffi. Qui non ci sono riserve”

"Sono contento per i ragazzi, hanno lavorato tutti bene. Ranieri ha avuto alcune settimane complesse, sono contento per il suo gol. Ora abbiamo delle gare importantissime in campionato. Devo essere lucido e guardare al Pisa. Alcune cose all'inizio potevano essere fatte meglio, ma siamo usciti alla distanza. Di seconde linee alla Fiorentina ne vedo poche, anche se molti le chiamano riserve. Lezzerini ha lavorato forte, gli faccio i complimenti."