Siemieniec: “La Fiorentina ha dimostrato più qualità di noi. Conta chi segna”

Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Fiorentina. Ecco le su parole:
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec, al termine della sconfitta con la Fiorentina
Ho sentimenti contrastanti sul primo tempo perché avevamo il controllo della partita, ma possiamo giocare meglio. Ci è mancato slancio, siamo stati troppo conservativi in molte situazioni. Abbiamo avuto controllo, più possesso palla, ma non abbiamo creato occasioni nel primo tempo. Siamo stati troppo poco in area di rigore. Non abbiamo sfruttato abbastanza i primi 45 minuti.
Sulla ripresa—
Per quanto riguarda il secondo tempo, sono state le qualità individuali dell'avversario e i nostri errori a decidere la gara. Anche se giochi meglio ma non segni o apri le marcature, non puoi illuderti che un avversario con quella qualità non rappresenti una minaccia per 90 minuti. E nel loro caso, non ci è voluto molto per segnare: tre calci piazzati e tre gol. Questo è il calcio, alla fine. Conta chi segna, non chi gioca meglio.
Su Mandragora e il risultato—
Ha confermato la sua qualità. Ha segnato in modo brillante. Probabilmente è per questo che gioca a questo livello, in questa squadra. Questo risultato rende molto difficile per noi lottare per il passaggio del turno e certamente non rispecchia appieno l'andamento della partita. Ma alla fine, la qualità è fondamentale, e la Fiorentina ha mostrato più qualità.
