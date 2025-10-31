Viola News
Runjaic elogia Zaniolo: “Esempio per tutti, cresce e lavora duramente”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dell'Udinese sull'ex viola, Nicolò Zaniolo
Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su Nicolò Zaniolo, ex Fiorentina e protagonista nelle ultime uscite bianconere, compresa la gara con la Juventus, in cui è andato nuovamente a segno.

"Zaniolo è un esempio per altri giocatori. Siamo in contatto continuo con lui e spesso mi viene chiesto quando potrà giocare tutti e novanta i minuti, ma non possiamo dare una tempistica precisa. L’importante è che continui a lavorare e a restare lontano dagli infortuni".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Può anche capitare che non parta sempre titolare, perché voglio che tutti i giocatori siano pronti e motivati. Vedo però un Nicolò in grande crescita, in campo corre molto e dà tutto: contro il Lecce, ad esempio, ha coperto il campo come forse non aveva mai fatto in carriera".

