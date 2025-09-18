Pioli presenta la sfida contro il Como: conferenza stampa domani ore 14:00

La Fiorentina si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per la sfida contro il Como e, come da tradizione, sarà Stefano Pioli a introdurre i temi del match. Il tecnico viola parlerà domani, venerdì 19 settembre, alle ore 14:00, dal Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.
La Fiorentina ufficializza data e ora della conferenza stampa di mister Pioli in vista della sfida interna contro il Como
L’appuntamento, atteso non solo dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori, offrirà l’occasione per fare il punto della situazione in vista della gara e per chiarire eventuali dubbi di formazione, dopo una settimana intensa di lavoro e di valutazioni.
