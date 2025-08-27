Dopo Fortini, Stefano Pioli conferma anche Rolando Mandragora. Nonostante le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo di contratto, il tecnico della Fiorentina in conferenza stampa, ha confermato che il centrocampista è dentro il progetto viola. Ecco le sue parole:
Pioli conferma Mandragora: “È al 100% dentro al progetto Fiorentina”
Rolando è dentro al 100% il progetto Fiorentina. Anche lui come Fortini è stato alle prese con un infortunio. È un giocatore forte e determinante per noi. Ripeto, è pienamente dentro al progetto viola
