Pioli (c.s.): “Comuzzo non stava bene. Centrocampo? Oggi non è stato il problema”

Cambiare il difensore è diventato un problema? Comuzzo aveva mal di stomaco e non se la sentiva. Potevo mettere Pablo, ma ho scelto Kouadio. Potevamo vincere, abbiamo fatto cose bene e altre bene. A me la squadra mi è piaciuta per la volontà e per lo spirito, il Torino ha giocato solo palle alte. Passare il preliminare non era scontato, avrei voluto però vincere una delle 2 trasferte. Ho visto delusione nei ragazzi e questo mi piace. Vedo una buona mentalità.
Mercato? Se la società ha detto che è chiuso, allora vuol dire che sarà così. Il club ha confermato tutti ed è stato bravo. Alla ripresa avremo un calendario bello, non tosto. E vedremo a che livello saremo. Mi arrabbio? Perché non si fa quello che sappiamo fare. Dobbiamo mantenere alto il livello. Alleno la Fiorentina solo da 50 giorni e la squadra ha già un'impronta. Centrocampo? Oggi non è stato il problema, il Torino ha solo calciato lungo. Gli equilibri ci sono, con 2 punte o senza. Non vedo nessun problema a sostenere l'attacco. Certo che serviranno altre riprove. Quante tempo ci vorrà per vedere la vera Fiorentina? La prestazione della squadra me lo dirà, oggi la squadra non mi è dispiaciuta.
