Baroni: “Fiorentina squadra forte. Potevamo sfruttare meglio le occasioni”

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la gara con la Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
Le parole di Marco Baroni
Un Torino che ha giocato da squadra, questo ho chiesto. Stiamo facendo un processo di crescita, per imparare a gestire la palla. Quando parlo di allenamenti è perché qualche ragazzo ha nelle gambe si o no 10 allenamenti. Su quello che ha detto Pioli e le palle lunghe? Noi se ci vengono a prendere alti, cerchiamo Casadei. Questa è una soluzione che abbiamo. Siamo stati attenti in difesa e abbiamo creato le occasioni che ci servivano per vincere la partita. Inter? Non ci voglio tornare, ma devo dire una cosa. Quando una squadra in costruzione come la nostra incontra un squadra come l'Inter, viene fuori questo risultato. Siamo ripartiti da lì, lavorando sugli errori. 7 angoli a 3, potevamo sfruttarli meglio. Tra qualche partita, certi giocatori non sbagliano quei palloni. La Fiorentina? Una squadra forte, noi dobbiamo lavorare. Io sono un uomo concreto, non faccio proclami e piano, piano, se siamo bravi possiamo alzare l'asticella.
A Sky—
Oggi siamo stati squadra in campo, dall'inizio alla fine. Questo lo sapevo perché in settimana ci abbiamo lavorato, lo abbiamo cercato. Siamo in un processo di crescita, con tanti nuovi e alcuni importanti andati via. C'è chi ha avuto poco impiego lo scorso anno, quindi è normale dover mettere il primo mattone. E oggi lo abbiamo messo nella prestazione di squadra. Ora si va avanti, lavorando a testa bassa.
Contestazione—
La squadra deve fare il primo passo verso i tifosi e oggi qualcosa lo abbiamo messo. Bisogna dimostrare sul campo, attraverso voglia, compattezza e decisione ma anche con il gioco. Ci manca serenità nella gestione della palla e nella manovra, ma è un percorso, siamo appena partiti e io sono molto fiducioso. Ci prendiamo la prestazione, da qui si lavora.
Singoli—
Abbiamo anche Anjorin che sta crescendo e ha tanta qualità. La squadra deve migliorare nel palleggio, questo è certo. Casadei è un giocatore di spazio, deve capirlo e sfruttarlo meglio, oltre all'impatto: la cosa più bella è il suo impegno e la sua voglia di migliorarsi. Ilic è bravo, deve solo stare sereno e andare forte perché lo sa fare. E poi abbiamo preso Asllani che, anche non nelle migliori condizioni, può darci quei tempi che servono. Io credo nella squadra, oggi ha dato una risposta importante.
