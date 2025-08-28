Pioli/2: “Atteggiamento? Non lo sbaglieremo mai. Farei le stesse scelte”

Post Fiorentina-Polissya: le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

Redazione VN 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 22:55)

Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa la sofferta vittoria della Fiorentina contro il Polissya.

"Secondo me abbiamo fatto degli errori non per l’atteggiamento. Sono sicuro che questa squadra non lo sbaglierà mai. Cambierà solo il giocare bene o meno. Al primo errore siamo stati puniti pesantemente: abbiamo subìto due mezzi tiri e due gol".

Il problema, secondo Pioli, è stato nella costruzione: "Abbiamo avuto difficoltà a uscire dalla loro pressione. Poca personalità dietro e poco legame tra centrocampo e attacco da parte dei trequartisti. È la prima volta che subiamo una pressione così, ci servirà per il futuro".

Sui cambi in difesa ha spiegato: "Viti mi ha chiesto il cambio per crampi, Marin (Pongracic) era già stanco prima della partita. Potessi, i cambi in difesa li eviterei. Non è facile iniziare la stagione con 4 partite in 12 giorni".

Nonostante le difficoltà, Pioli non fa drammi: "Tornassi indietro farei le stesse scelte. Oggi ho capito delle cose. Con un risultato diverso avrei voluto togliere Dodò e Fagioli per domenica. Credo che comunque per la prossima partita staremo bene. Per come è arrivata, questa vittoria ci darà energia. Non voglio più sentire parlare di anno scorso: questo è un altro percorso".

Spazio poi ai singoli: "Dzeko ha fatto fatica non per colpa sua, ma perché l’abbiamo servito poco. Negli ultimi dieci giorni non si è allenato con continuità. È un giocatore forte, può reggere da solo la fase offensiva. Fazzini invece cresce nell’arco della partita: mi spiace per il palo, avrebbe fatto un gol importante. Sono contento di Jacopo, sarà molto importante per noi".

Infine, un accenno personale: "La mia esperienza in Arabia? Mentalmente non sono abituato a stare troppo lontano da casa, l’ho un po’ subita. Ma è stata comunque un’esperienza".