Il calciatore della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League contro il Rakow. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ndour: “Siamo un grande gruppo e domani servirà. Ecco cosa ci chiede Vanoli”
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Ndour: “Siamo un grande gruppo e domani servirà. Ecco cosa ci chiede Vanoli”
Le parole in conferenza stampa del giocatore della Fiorentina, Cher Ndour, alla vigilia del ritorno di Conference League con il Rakow
Sulla partita di domani e il campo—
Il campo non è in ottime condizioni, ma questo non deve essere un problema per noi. Sarà così anche per loro. Noi pensiamo solo a fare del nostro meglio.
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Sulla richiesta di Vanoli di tirare da fuori—
Con il mister, anche in settimana, lavoriamo molto sui tiri dal limite. Secondo lui l'ultimo gol mio è stato un po' fortunoso (ride, ndr). Comunque, a parte gli scherzi, abbiamo giocatori che calciano molto bene, quindi avere questa qualità è importante per fare gol.
Sulla Conference League—
Se mi sto affezionando a questa coppa? E' una competizione europea e prestigiosa. Io e tutti i miei compagni siamo affezionati a questa competizione, vogliamo fare bene. Siamo focalizzati sul passare il turno domani.
Sul suo arrivo a Firenze e la crescita avuta—
Quanto manca al vero Ndour? Io lavoro sempre al 110% per provare a raggiungere la mia esplosione. Sono comunque un ragazzo di 21 anni, arrivato alla Fiorentina a gennaio 2025 in un momento top. Io do' sempre tutto in ogni momento, comunque ho ancora tanto da migliorare e tempo per fare bene.
Su come si gestiscono gli errori del passato—
E' una partita completamente diversa. Sicuramente gli errori ci fanno crescere. Domani partiamo dallo 0-0. Loro sono una buona squadra, che attacca bene. Servirà essere concentrati al massimo e stare in partita per tutta la gara, il mister ce lo dice sempre.
Sul clima nello spogliatoio—
La vittoria di lunedì ci ha permesso di fare un passo in avanti, ma sappiamo che abbiamo ancora nove finali da giocare. E saranno tutte decisive per noi. Nello spogliatoio c'è un bel clima, siamo un grande gruppo, con grandi leader. Questo ci aiuterà anche domani per passare il turno.
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