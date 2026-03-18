Il capitano del Rakow Zoran Arsenic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Rakow, Arsenic: “Daremo tutto, ma attenzione a essere troppo motivati”
La conferenza
Rakow, Arsenic: “Daremo tutto, ma attenzione a essere troppo motivati”
Così il capitano dei rossoblù
Non dobbiamo essere 'troppo' motivati. Lo siamo sempre, e oggi saremo ancora più motivati perché sappiamo quanto sia importante questo match. Faremo di tutto per passare e lo stadio sarà sold out, questo ci aiuterà. La mia forma? Sto bene, ho giocato 90' nell'ultima gara e sto bene. Cerco di dare sempre il massimo, in ogni allenamento e in ogni partita. Bisogna lavorare e allenarsi per essere migliori. La Fiorentina? Una squadra offensiva, abbiamo bisogno di giocare bene come squadra, questa è la nostra forza e lo faremo anche domani. Giocatori della Fiorentina? Ho giocato 30' a Firenze e non ho avuto troppi duelli. Ma si sentiva che la Fiorentina ha grande qualità in attacco.
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