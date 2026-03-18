Il tecnico del Rakow Lukasz Tomczyk è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Rakow, Tomczyk: “La Fiorentina ha messo le ali. Ma vogliamo una serata magica”
La conferenza
Rakow, Tomczyk: “La Fiorentina ha messo le ali. Ma vogliamo una serata magica”
Le parole del tecnico dei polacchi
Spero di mantenere un ritmo giusto e di entrare bene in gara. A Firenze abbiamo cominciato bene entrambi i tempi. Speriamo che questo resti il nostro standard mentale. Vogliamo essere lucidi e in grado di gestire tutte le fasi di gioco. Questa è la cosa più importante. Come passerò la notte? Spero tranquillamente. Abbiamo le nostre idee e sappiamo come vogliamo affrontare il match, ora dobbiamo solo giocare. La partita? Abbiamo il nostro stile e dopo l'andata dobbiamo essere ancora più bravi nei momenti difficili, tutti devono dare il massimo. Questa serata deve essere magica, spero che i giocatori avvertano questa carica e sappiano gestire la partita. Passaggio del turno? Abbiamo avuto bei momenti all'andata, soprattutto dal 60' in poi. QUesto dimostra che se manteniamo un livello adeguato possiamo essere una squadra che riesce a farcela. Viola con il morale alto? Ho visto la gara con la Cremonese e si vede che i giocatori adesso sono più liberi a livello offensivo. Con lo Jagiellonia ho visto una squadra meno sicura. Adesso questa vittoria gli ha messo le ali. Dobbiamo fare di tutto per tornare anche noi sulla cresta dell'onda.
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