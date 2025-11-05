Mainz, Henriksen: “Farò rotazioni. Per noi è più importante il campionato”

Il tecnico del Mainz Bo Henriksen è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Queste le sue parole:
Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, è stata la nostra miglior partita probabilmente.Abbiamo capito quali siano le idee giuste e abbiamo rovato una quadra. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo un piano su come affrontare il futuro. Fiorentina? non so chi verrà schierato. Il momento dei viola è difficile, così come il nostro. Dobbiamo pensare a come giocare noi. La Fiorentina ha fatto tante partite europee. Ma dobbiamo pensare a noi. Rotazioni? Faremo rotazioni, dobbiamo farlo. Quel che conta è la Bundes liga per noi, e abbiamo la partita con l'Eintracht domenica. Widmer? Vedremo, forse giocherà o no. Vedremo. Reazione della Fiorentina? Sappiamo che la Fiorentina darà il massimo e vorrano assolutamente vincere. Per noi è importante comunque, siamo pronti ad affrontarli. Infortuni? Abbiamo buone sensazioni in questo momento, questa è la cosa più importante. Tutti sono più o meno pronti a giocare. Qualcuno ha accusato un po' di stanchezza. Ma schiereremo una buona squadra. da Costa? Ha giocato moltissimo e gli abbiamo fatto prendere una pausa. La decisione è stata presa e ne abbiamo parlato col giocatore. Sta bene, ma abbiamo preso questa decisione.
