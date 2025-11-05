Viola News
Mainz, Amiri: “Conosco due viola. Io vicino alla Fiorentina? Rispondo così”

Così il centrocampista tedesco alla vigilia della sfida con la Fiorentina
Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Queste le sue parole:

Ci ha fatto male con vincere col Werder. Ma abbiamo parlato e ci siamo ritenuti orgogliosi di aver giocato in quel modo. Tutti hanno dato il massimo e siamo pronti ad affrontare la partita. Obiettivi? Vogliamo fare bene in Europa. Sono state settimane intense e avvertiamo un po' di fatica nei secondi tempi, ma afforntimao con positività ogni partita. Chi conosco della Fiorentina? Conosco abbastanza bene diversi giocatori come Parisi e Pongracic. So che è una squadra forte ma non ho paura. L'Italia? Si gioca con grande passione lì. L'interesse della Fiorentina? Non ha senso parlarne, sono un giocatore del Mainz e voglio pensare solo a domani. A Genova ho lavorato e imparato tanto soprattutto da uno come Criscito. Mi ha insegnato tanto anche a livello personale. Giocare in Europa? Entusiasmante, si percepisce questa atmosfera incredibile.

