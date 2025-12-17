Il tecnico del Losanna Peter Zeidler è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Losanna, Zeidler: "Fiorentina forte. Ma per fortuna non ci gioca più Antognoni"
Così il tecnico degli svizzeri in conferenza
Si vede l'importanza di una partita come questa. La gioia e la felicità di giocare queste partite è totale. La preparazione? La Fiorentina ha avuto qualche difficoltà. Resta una buona squadra, basti bedere nomi come quelli di Kean e Dzeko. Questa partita va giocata e noi siamo molto felici. Non andiamo per restare al cospetto di questi grandi giocatori, vogliamo giocarcela fino in fondo. E i nostri 12mila franno un grande rumore. Qualificazione? Le statistiche lasciano il tempo che trovano. Sappiamo di avere buone possibilità di passare. Ma non ci interessa. Vogliamo solo essere in Europa in primavera. Assenza di Diakité? Un grande talento, ha fatto cose ottime. Ora è a Casablanca e magari gli farà anche bene, sono felice per lui. La squadra lo accoglierà quando sarà tornato. Ci sono altri giocatori che lo sostituiranno. Fiorentina rischia di sottovalutarci? Ho letto che ha detto Gosens che ritiene importantissima la Conference. Dubito che ci sottovalutino. Ricordo che anche per noi è una gara importantissima, e domenica giochiamo col Lucerna. L'importante è concentrarci su domani. Serve uno sforzo prolungato, e poi abbiamo le vacanze di Natale, serve godercele al meglio. Antognoni? Sono di origine tedesca e purtroppo ricordo Antognoni e Tardelli (ride, ndr). Tutti mi parlavano di Giancarlo e ho capito che legame ci sia con questa città. Ma per fortuna non gioca più, questo è positivo per noi per domani sera.
