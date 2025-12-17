Viola News
Losanna, Custodio: “Partita segnata sul calendario. Serie A? Ecco a chi mi ispiro”

Le parole del capitano della squadra svizzera alla vigilia del match
Il capitano del Losanna Olivier Custodio è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Questa partita è stata segnata da tutti fin dal sorteggio. C'è voglia di affrontarla. Come si prepara questa partita? La Fiorentina resta una grande del campionato italiano e affrontarla è un onore. Per noi sarà un bel momento affrontarla. Seire A? Seguo l'Inter e hanno fatto cose più che interessante. A chi mi ispiro? Calhanoglu, giocatore di classe altissima.

 

 

