Il capitano del Losanna Olivier Custodio è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Losanna, Custodio: “Partita segnata sul calendario. Serie A? Ecco a chi mi ispiro”
Le parole del capitano della squadra svizzera alla vigilia del match
Questa partita è stata segnata da tutti fin dal sorteggio. C'è voglia di affrontarla. Come si prepara questa partita? La Fiorentina resta una grande del campionato italiano e affrontarla è un onore. Per noi sarà un bel momento affrontarla. Seire A? Seguo l'Inter e hanno fatto cose più che interessante. A chi mi ispiro? Calhanoglu, giocatore di classe altissima.
