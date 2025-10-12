Kean indisponibile? Gattuso: “Abbiamo Piccoli che ha grandi doti”

Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Estonia, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Moise Kean: “Valuteremo oggi le sue condizioni e, se non ce la farà, non chiamerò nessuno. Abbiamo Piccoli, che ha grandi doti ed è andato in tribuna. Abbiamo fiducia nei ragazzi che sono qui”.