Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Estonia, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Moise Kean: “Valuteremo oggi le sue condizioni e, se non ce la farà, non chiamerò nessuno. Abbiamo Piccoli, che ha grandi doti ed è andato in tribuna. Abbiamo fiducia nei ragazzi che sono qui”.
Kean indisponibile? Gattuso: “Abbiamo Piccoli che ha grandi doti”
Il tecnico azzurro punta quindi, a prescindere, sulla rosa. e sui convocati a disposizione. Se Moise non dovesse farcela toccherà a Roberto Piccoli sia con la Nazione che con la Fiorentina.
