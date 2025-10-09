Cristante su Gasperini: “L’ho ritrovato carico. Siamo vicini alle sue idee”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro con la Nazionale a Coverciano. Ecco le sue parole anche su Gasperini:
Stiamo lavorando molto bene, con la mentalità giusta. Ho visto un Gattuso molto motivato. Abbiamo un gruppo forte, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia. Il Ct trasmette molto bene cosa voglia dire indossare questa maglia. Ho trovato un gruppo che vuole fare bene ed un ambiente molto sereno. Ruolo? Ho fatto qualsiasi ruolo, sono sempre a disposizione del mister. Mi son sempre trovato bene in qualsiasi posizione del centrocampo. Mondiale? Vogliamo andarci con tutte le nostre forze, ma penseremo partita dopo partita. Gasperini? L'ho ritrovato carico, soprattutto nei concetti di gioco. Adesso adotto un ruolo diverso rispetto all'Atalanta. Siamo vicini a quello che vuole lui, magari qualche dettaglio in avanti manca. Centrocampo? Siamo messi bene in Italia in quel ruolo. Il calcio è sempre più intenso, non si vede più il mediano metodista. Roma in corsa scudetto? Negli ultimi anni abbiamo fatto fatica, non abbiamo mai raggiunto la Champions, per questo non abbiamo la credibilità degli altri.
