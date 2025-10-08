Ekhator si paragona a Kean: “Io e lui molto simili. Prendo spunto a ogni partita”

Jeff Ekhator, attaccante del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro a Bagni di Romagna. Convocato nell'Under 21 azzurra di Silvio Baldini, il giovane talento si è paragonato a Moise Kean:
Io come Crespo? Possibile. Curo molto la fase offensiva, anche se non mi interessa molto come faccio gol, l'importante è farli. Inoltre, ma mi ispiro molto a Moise Kean. Giochiamo allo stesso modo, ci assomigliamo. Prendo molti spunti da lui.
