Le parole del Ct azzurro Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, sui calciatori viola convocati in Nazionale

Tommaso Ormini 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 15:38)

Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale Italiana, è intervenuto in conferenza stampa per parlare, tra le altre cose, anche dei calciatori viola in azzurro. Ecco le sue parole:

Al posto di Zaccagni e Politano ha chiamato giocatori diversi come Cambiaghi e Piccoli — "La prima partita faremo in un modo, e l'altra in un altro modo. Dispiace i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati calciatori come Piccoli e Cambiaghi che possono darci una mano"

Cos'è cambiato da quando sei Ct? — "Pensavo di annoiarmi, invece mi piace, è bello faticoso. Le responsabilità sono tante, le sento tutte.

Milan e Como non danno più giocatori alla Nazionale... — "Le società giustamente ci pensano bene a mandarti in Nazionale, offrendo cifre così importanti. Non la vedo come una cosa negativa"

Su Chiesa non convocato — "È semplice, è la linea che ho con tutti i miei giocatori. Stresso molto loro, sono sempre a rompergli le scatole. Con Chiesa c'è ogni settimana una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui. Però serve rispettare anche cosa chiede il calciatore e non si sente al 100% della forma"

Come ha trovato la Serie A in questo mese? — "È un periodo che giro tanto, faccio spendere molti soldi alla Federazione per vedere tutte le partite. Dopo le riunioni valutiamo chi convocare. Dispiace che qualcuno sia rimasto a casa, le porte della Nazionale sono aperte"

Come stanno gli attaccanti? — "Di faccia stanno bene, di sorriso molto bene (ride ndr). Anche per numeri stanno bene, starà a me metterli bene in campo"

Su Nicolussi Caviglia — "Nicolussi sono curioso di vederlo, lo vedo benissimo come vertice basso perché ha le giuste caratteristiche per giocare in quella posizione"

Su Kean — "Deve dare qualcosa in più, è uno dei giocatori più importanti. Non deve cercare alibi, ma deve essere un punto di riferimento per i suoi compagni"