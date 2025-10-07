Viola News
Gattuso: “Kean niente alibi, deve dare di più. Curioso di Nicolussi”

Le parole del Ct azzurro Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, sui calciatori viola convocati in Nazionale
Tommaso Ormini

Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale Italiana, è intervenuto in conferenza stampa per parlare, tra le altre cose, anche dei calciatori viola in azzurro. Ecco le sue parole:

Al posto di Zaccagni e Politano ha chiamato giocatori diversi come Cambiaghi e Piccoli

—  

"La prima partita faremo in un modo, e l'altra in un altro modo. Dispiace i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati calciatori come Piccoli e Cambiaghi che possono darci una mano"

Cos'è cambiato da quando sei Ct?

—  

"Pensavo di annoiarmi, invece mi piace, è bello faticoso. Le responsabilità sono tante, le sento tutte.

Milan e Como non danno più giocatori alla Nazionale...

—  

"Le società giustamente ci pensano bene a mandarti in Nazionale, offrendo cifre così importanti. Non la vedo come una cosa negativa"

Su Chiesa non convocato

—  

"È semplice, è la linea che ho con tutti i miei giocatori. Stresso molto loro, sono sempre a rompergli le scatole. Con Chiesa c'è ogni settimana una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui. Però serve rispettare anche cosa chiede il calciatore e non si sente al 100% della forma"

Come ha trovato la Serie A in questo mese?

—  

"È un periodo che giro tanto, faccio spendere molti soldi alla Federazione per vedere tutte le partite. Dopo le riunioni valutiamo chi convocare. Dispiace che qualcuno sia rimasto a casa, le porte della Nazionale sono aperte"

Come stanno gli attaccanti?

—  

"Di faccia stanno bene, di sorriso molto bene (ride ndr). Anche per numeri stanno bene, starà a me metterli bene in campo"

Su Nicolussi Caviglia

—  

"Nicolussi sono curioso di vederlo, lo vedo benissimo come vertice basso perché ha le giuste caratteristiche per giocare in quella posizione"

Su Kean

—  

"Deve dare qualcosa in più, è uno dei giocatori più importanti. Non deve cercare alibi, ma deve essere un punto di riferimento per i suoi compagni"

