Domani la presentazione di Fabbian e Harrison. Orario e dettagli

Gli ultimi due acquisti verranno presentati domani al Viola Park
Redazione VN

Un'altra doppia presentazione in casa Fiorentina, dopo quella di Marco Brescianini e Manor Solomon. Questa volta sarà il turno di Jack Harrison e Giovanni Fabbian, ultimi due acquisti dell'iverno viola. Ad annunciarlo è stata la stessa Fiorentina con una nota:

ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei calciatori Giovanni Fabbian e Jack Harrison.

