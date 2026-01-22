Un'altra doppia presentazione in casa Fiorentina, dopo quella di Marco Brescianini e Manor Solomon. Questa volta sarà il turno di Jack Harrison e Giovanni Fabbian, ultimi due acquisti dell'iverno viola. Ad annunciarlo è stata la stessa Fiorentina con una nota:
Domani la presentazione di Fabbian e Harrison. Orario e dettagli
Gli ultimi due acquisti verranno presentati domani al Viola Park
ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei calciatori Giovanni Fabbian e Jack Harrison.
