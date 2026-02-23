Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita in trasferta con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Abbiamo fatto un primo tempo che non ci aspettavamo, le partite cambiano nei dettagli. L'occasione di Meister è irripetibile, sono situazione dove devi segnare, soprattutto nella nostra situazione. La reazione nostra non è stata timida, siamo stati in gara fino alla fine. La Fiorentina è una squadra forte, il campo è sempre difficilissimo. Noi lasciamo per strada troppi dettagli, troppi gol non fatti, e in Serie A tutto questo lo paghi. Non molliamo la salvezza, abbiamo inseguito la Serie A per nove anni e la risolveremo fino alla fine. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, l'obiettivo era di arrivare fino in fondo in gara, negli ultimi venti minuti.
