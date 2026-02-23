Vanoli su Rugani: “Sta bene. Ecco quando giocherà”

Viola News
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, sulle condizioni di Daniele Rugani
Tommaso Ormini

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa di come sta recuperando Daniele Rugani. Queste le sue parole:

Rugani sta bene, ha un percorso per completare, giocherà un'amichevole con i ragazzi della primavera mercoledì.

