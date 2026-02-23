Hiljemark (conf): “Primo tempo inguardabile. Paura? Di che…Siamo ultimi”

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Primo tempo non abbiamo giocato. Non esiste affrontare una partita così con questa paura, siamo penultimi e non dobbiamo avere la paura, non abbiamo niente da perdere. Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, sarà difficile ma ci sono ancora dodici partite da giocare. Se giochiamo come il primo tempo di oggi retrocediamo sicuro, in allenamento ho preparato tutt'altro, sono molto arrabbiato. Ci siamo aperti nel modo sbagliato, la Fiorentina ha creato molte occasioni. Nel secondo tempo le cose sono cambiate, c'erano tanti spazi per giocare, ma dobbiamo fare ancora meglio, sopratutto dall'inizio
