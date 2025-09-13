Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole:
news viola
Conte (conf): “Fiorentina squadra di valore. Che affanno gli ultimi minuti”
Un Napoli che è stato un rullo compressore...—
"Il calcio è sempre in evoluzione, nell'ultimo decennio ci sono stati tantissimi cambiamenti. Serve essere bravi e aver voglia di cambiare per rinforzare la squadra. Abbiamo fatto un'ottima partita, contro una Fiorentina che negli ultimi tre anni ha fatto due finali di Conference. È una squadra che fa parlare in Italia e anche in Europa. Siamo venuto su un campo difficile a fare la nostra partita. Se devo trovare una cosa negativa sono stati gli ultimi minuti, dove siamo andati in affanno, rimettendo in gioco la Fiorentina. H0jlund e McTominay erano fuori dal Manchester United, li abbiamo presi per farli rinascere"
Meret è una preoccupazione?—
"Ieri ha accusato questo affaticamento al flessore che non sembrava preoccupante. Stamani la situazione era diversa e non ha potuto giocare. Ha debuttato Milinkovic, che per me è un titolare"
Hojlund subito titolare...—
"L'ho visto in allenamento, non mi sono dovuto inventare niente. Si è calato subito nella realtà, aveva già giocato in Serie A. È arrivato con un bagaglio importante nonostante la giovane età"
© RIPRODUZIONE RISERVATA