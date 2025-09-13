Buongiorno (conf): “Ottimo approccio. Nel finale ci siamo abbassati troppo”

Un grandissimo approccio del Napoli, poi la sofferenza alla fine...

"Abbiamo impostato la partita in questo modo, ci sono stati molti 1 vs 1. Ci siamo preparati bene e siamo contenti per la vittoria. Negli ultimi minuti ci siamo abbassati un po' rispetto ai settanta minuti precedenti, forse troppo. La Fiorentina cercava il gol per riaprire la partita, e abbiamo rischiato qualcosina in più