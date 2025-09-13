Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Buongiorno (conf): “Ottimo approccio. Nel finale ci siamo abbassati troppo”
news viola
Buongiorno (conf): “Ottimo approccio. Nel finale ci siamo abbassati troppo”
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con la Fiorentina
Un grandissimo approccio del Napoli, poi la sofferenza alla fine...—
"Abbiamo impostato la partita in questo modo, ci sono stati molti 1 vs 1. Ci siamo preparati bene e siamo contenti per la vittoria. Negli ultimi minuti ci siamo abbassati un po' rispetto ai settanta minuti precedenti, forse troppo. La Fiorentina cercava il gol per riaprire la partita, e abbiamo rischiato qualcosina in più
Con Beukema vi siete trovati subito?—
"Ci siamo trovati subito bene, comunichiamo molto. Lo conosco meno di Rrahmani, ma sono contentissimo del suo gol"
Prossimo step?—
"Sarà l'esordio in Champions per me con il Manchester. Cercherò di lavorare con il mister e con la squadra per migliorare e per aiutare i miei compagni"
© RIPRODUZIONE RISERVATA