Conference League: venerdì il nuovo sorteggio, squadre e orario

Il sorteggio dei quarti di finale e a seguire delle semifinali della UEFA Europa Conference League 2022/23 avverrà venerdì 17 marzo alle 14:00 a Nyon, in Svizzera.

Come funziona il sorteggio

Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di 'casa' della finale.