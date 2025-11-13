Comuzzo: “Fiorentina? Bisogna essere gruppo, altrimenti ci impantaniamo”

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Tgr Rai Toscana dal ritiro dell'Italia Under 21 che affronterà la Polonia. Per il classe 2005 sarà l'esordio da titolare in maglia azzurra. Il difensore ha comunque speso parole per la Fiorentina e il momento che sta attraversando:
Bisogna uscirne da gruppo e in fretta altrimenti resteremo impantanati. Con la Polonia sarà difficile ma dovremo affrontarla con determinazione. Sto cercando di mettere in campo le idee del mister.
