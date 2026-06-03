Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro del club e delle prossime mosse societarie. Un messaggio che non è passato inosservato:
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VIOLA NEWS news viola Commisso sul futuro: “Non penseremo in piccolo. La storia non si fa con le parole”
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Commisso sul futuro: “Non penseremo in piccolo. La storia non si fa con le parole”
Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro del club e delle prossime mosse societarie
Mentre ci avviciniamo al Centenario della Fiorentina, sento questa responsabilità ancora più profondamente. Cento anni di storia non sono soltanto un momento per celebrare ciò che è venuto prima di noi. Sono una responsabilità di costruire ciò che verrà dopo. La storia non è qualcosa da mettere dietro a un vetro. La storia è una fiaccola che una generazione mette nelle mani della successiva. Il nostro compito non è soltanto ammirare la storia della Fiorentina. Il nostro compito è essere degni di continuarla. Guardando avanti, voglio che la Fiorentina proceda con coraggio, fiducia e ambizione. I grandi club non si costruiscono solo con le parole. Si costruiscono con visione, disciplina, sacrificio e con la responsabilità quotidiana di onorare la maglia. Non penseremo in piccolo. Non permetteremo ai momenti difficili di definire il futuro di questo club. I nostri sogni devono essere degni di Firenze, e il nostro lavoro deve essere degno di quei sogni. Dobbiamo costruire con responsabilità, competere con orgoglio e lottare ogni giorno per rendere orgogliosa la Famiglia Viola. Questo è lo spirito che dobbiamo portare nel futuro.
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