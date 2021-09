Commisso/2: “Vlahovic? Mi sto infastidendo. L’agente venga qua, serve rispetto”

Il Presidente premiato oggi a Coverciano: "Dusan dice di parlare con il procuratore, il procuratore dice di parlare con Dusan..."

Matteo Bardelli

Dopo la visita di oggi al Viola Park in compagnia della dirigenza, della squadra e dello staff tecnico viola, Rocco Commisso si è presentato nel pomeriggio a Coverciano per ritirare il Premio Nereo Rocco. Queste le sue parole prima della consegna del riconoscimento: "Mi piace il gioco, mi piace tutto. Vediamo un giorno alla volta, i ragazzi hanno costruito un bellissimo gruppo. Oggi sono stati con me al Viola Park e li ho visti tutti contenti".

A margine, Commisso ha rilasciato altre dichiarazioni: "Il rinnovo di Vlahovic? Non lo so. E' da mesi che si sta lavorando su quest'affare, sono uscite cose che non esistevano. Dusan mi dice che è concentrato sul campo e di chiamare il procuratore, il procuratore mi dice di parlare con Dusan... Qua a Firenze siamo dei professionisti e facciamo le cose sul serio, il procuratore venga qua a trattare perché è la cosa giusta da fare. Dusan deve pensare al campo, lui a fare gli affari. Se l'agente è una persona seria? La verità è che non lo so. Spero che loro rispettino la città, i tifosi, la squadra e Rocco, perché Rocco ha fatto un grande sforzo per un ragazzo di 21 anni".

Sempre sulla situazione contrattuale di Vlahovic, Commisso aggiunge: "Le cifre del rinnovo di Vlahovic? Sarà la cifra più grande data ad un calciatore nella storia della Fiorentina, inclusi Batistuta, Rui Costa e Ribery. Parlo di lordo. Ho parlato con il ragazzo e gli ho detto che si sta prendendo un grande rischio. Gli offriamo 40 milioni per un contratto di 5 anni, io dovevo lavorare un anno all'inizio per guadagnare quello che lui guadagnerà in 2-3 giorni. Io infastidito? Sì, perché la Fiorentina non è solo Vlahovic o solo Commisso, c'è il gruppo. Il rinnovo va fatto subito perché ho già avuto molta pazienza".

Il presidente conclude affrontando altri temi: "Tifosi avversari? Ho sempre chiedo rispetto ai tifosi viola nei confronti degli altri ma con Vlahovic a Bergamo, ad esempio, non è stata fatta la stessa cosa. Ai tifosi del Napoli dico di venire, guardare e perdere, speriamo (ride, ndr). De Laurentiis? Ha fatto benissimo. In generale, chi è entrato nel calcio a costi minori rispetto a quelli che ho speso io per acquistare la Fiorentina, ha fatto bene perché non ha speso niente per comprare la società. Ottimista per domenica? Sono ottimista sulla buona prestazione della squadra, sul risultato vediamo perché il Napoli ha una bella squadra".