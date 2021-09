Italiano: “Viola Park uno spettacolo incredibile. Nessuno ce l’ha in Italia”

Il commento dell'allenatore viola dopo il tour di oggi: "Ti porta grande entusiasmo entrare in un posto del genere, così dai qualcosa in più"

Era presente anche Vincenzo Italiano al sopralluogo di oggi ai cantieri del Viola Park al quale hanno partecipato dirigenza e squadra. Queste le sue parole a margine: "E' un qualcosa di spettacolare, la società, in primis il presidente, sta facendo un qualcosa per Firenze e per la Fiorentina che in Italia ancora non ha nessuno".