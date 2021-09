Commisso: “Napoli fortissimo ma ogni tanto bisogna perdere. Dopo torno negli Usa”

Il n°1 viola: "I ragazzi sono contenti ma ora bisogna pensare al Napoli. Sarà la mia ultima partita prima del ritorno in America"

Sopralluogo questa mattina per tutta la prima squadra al Viola Park. Un modo per conoscere la struttura che sta nascendo a Bagno a Ripoli, insieme a Rocco Commisso , alla sua famiglia e al DG Joe Barone. A margine del tour, il Presidente ha rilasciato una breve dichiarazione al media ufficiale viola: "La prima squadra è stata l'ultima a visitare i cantieri del Viola Park, hanno potuto vedere i lavori in stato avanzato. Hanno deciso di fare le foto di squadra qua, al centro sportivo. I ragazzi sono contenti ma ora bisogna pensare al Napoli".

Commisso conclude: "Il Napoli è fortissimo, voglio bene ai napoletani ma ogni tanto bisogna perdere come è già successo a noi. Vediamo se i ragazzi ce la faranno, sarà l'ultima partita per me prima di tornare in America".