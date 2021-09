Spalletti: “Sono un po’ contadino, domenica è lontana. Turnover? 3-4 giocatori”

Il tecnico azzurro chiede attenzione ai suoi: "Pensiamo a domani, a ciò che possiamo raccogliere domani. Perché domenica è un po' più in là"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha fatto il punto sul cammino della sua squadra. Queste le sue parole: "Io mi diverto, sto bene quando finisce la partita e abbiamo vinto. A volte dicono che sono contadino ed è vero, sono un po' contadino. E per noi contadini sognare non è mai prudente. Noi guardiamo al raccolto di domani perché se la stagione cambia e non fai il raccolto è inutile fare sogni a lunga scadenza. Dipende dalla stagione che passerà domani e cosa riuscirai a portare a casa. Noi pensiamo a quello che abbiamo avanti, a quello che è domani, a ciò che possiamo raccogliere domani. Perché domenica è un po' più in là e non sappiamo cosa accadrà".