Qui Napoli, Spalletti recupera una pedina per la gara contro la Fiorentina

Buone notizie per gli azzurri: "Non per la gara di Europa League contro lo Spartak, ma con la Fiorentina dovrebbe essere convocato"

Redazione VN

Durante la trasmissione 'Radio Gol', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Walter De Maggio. Il giornalista, nonché conduttore della trasmissione, si è soffermato sulla situazione del terzino sinistro azzurro Faouzi Ghoulam, infortunato ma ormai verso il ritorno in campo.

Queste le sue dichiarazioni: "Mi arrivano ottime notizie per Ghoulam, sta finalmente meglio e sarà aggregato finalmente alla squadra. Non per lo Spartak (non è in lista, ndr), ma con la Fiorentina dovrebbe essere convocato".