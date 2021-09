Biraghi: “Viola Park? Una struttura così non l’ho vista neanche in foto”

Il terzino dopo la visita al Viola Park: "Siamo contenti, motivo in più per ripagare il Presidente che per noi sta facendo tantissimo"

Redazione VN

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, in rappresentanza della squadra, ha preso la parola alla fine del tour di oggi al Viola Park. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo contenti di poter fare questo tour perché eravamo tutti curiosi di capire e vedere cosa stesse venendo fuori. Devo dire che è un centro sportivo di livello altissimo, una cosa così grande non l'ho vista neanche delle foto".

Biraghi conclude: "Siamo contenti, motivo in più per ripagare il Presidente che per noi sta facendo tantissimo. I giovani? E' bello averli vicini, noi siamo i loro idoli e questo è motivo di orgoglio. Quando ero bambino sognavo di allenarmi con i più grandi".