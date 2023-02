Cecchi: “Non rimpiango chi è andato via, rimpiango gli investimenti fatti”

Sui problemi della Fiorentina

"La Fiorentina tenta di giocare a calcio ma non ci riesce. Colpa di Italiano? Si, ma non è solo sua. Questa rosa ha delle debolezze. Quando Bonaventura gioca male ad esempio non hai alternative a centrocampo. Quando l'altra squadra segna poi non si riesce mai a recuperare. Tutto ciò non è colpa di Italiano, o almeno lui non è il principale responsabile. La Fiorentina ha tentato in questi anni di rafforzarsi sul mercato, ma i dati dicono che non ci è riuscita".