Caso scommesse, multe per molti ma non per Fagioli: cosa succede adesso

Fagioli patteggia

Redazione VN 30 ottobre - 17:25

Nell’inchiesta milanese sul sistema di scommesse clandestine — che riguardava in particolare il poker online e altri eventi sportivi non calcistici — sono già arrivate le prime richieste di oblazione, ossia la possibilità di pagare una multa da 250 euro per chiudere il procedimento penale. Tra i primi calciatori a presentare domanda ci sono Samuele Ricci (Milan), Raoul Bellanova (Atalanta) e Mattia Perin (Juventus). L’indagine, lo scorso maggio, aveva portato all’arresto di cinque persone, ritenute i presunti gestori del giro di scommesse.

Nei prossimi giorni sono attese altre richieste simili, che i pm dovrebbero accogliere, consentendo ai giocatori di versare la somma e chiudere così la vicenda giudiziaria. In totale, nelle indagini coordinate dai magistrati Roberta Amadeo e Paolo Filippini, sono emersi i nomi di 13 calciatori, tra cui Fagioli, Zaniolo, Tonali, Florenzi e McKennie. La maggior parte è accusata di aver partecipato a scommesse illegali, mentre Fagioli e Tonali, già coinvolti nell’inchiesta torinese, devono rispondere anche di aver promosso le piattaforme irregolari ad altri compagni di squadra.

Per questi ultimi non sarà possibile ricorrere all’oblazione: la loro posizione sarà definita tramite patteggiamento. Potranno invece chiudere pagando la sanzione altri atleti indagati, come il tennista Matteo Gigante. Il cuore dell’inchiesta resta comunque sui presunti organizzatori Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, insieme ad altri tre complici, che tramite la gioielleria Elysium avrebbero simulato la vendita di orologi di lusso per coprire i debiti dei giocatori. Per loro l’udienza sui patteggiamenti è fissata al 26 novembre.