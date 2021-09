Casini: “Viola Park esempio di velocità. Case a B. a Ripoli aumentate di valore”

Il sindaco: "Col Comune di Firenze stiamo provvedendo a realizzare la linea tramviaria ed il parcheggio che interesseranno il Viola Park"

Francesco Casini , sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Lady Radio parlando del Viola Park. Queste le sue dichiarazioni: "Col Comune di Firenze stiamo provvedendo a realizzare la linea tramviaria ed il parcheggio scambiatore che interesseranno il Viola Park. Velocità dei lavori? Il nuovo centro sportivo della Fiorentina è un esempio in questo senso anche il percorso urbanistico è stato veloce. Devo fare un plauso a chi ha organizzato i lavori e a Commisso. Gli imprenditori hanno bisogno di risposte certe: sì o no, ma saperlo subito".

Casini prosegue: "Siamo già molto integrati con Firenze, non c'è la paura di una invasione di cittadini fiorentini. Tra l'altro la tramvia prevede degli accessi specifici al nuovo centro sportivo. Sono sicuro che la comunità di Bagno a Ripoli beneficerà del Viola Park. Si tratta di scelte precise, indirizzate alla qualità e al basso impatto ambientale. Non sono un esperto, ma parlando con professionisti e cittadini in molti mi hanno detto che i valori degli immobili si stanno valorizzando. Penso anche ai ristoranti della zona, senza dimenticarsi del verde".