Casini: “Da Acf non mi è arrivata alcuna notizia dei ritardi del V. Park”

"Io ho appreso stamani la questione dei ritardi. Io resto ai tempi che ci siamo dati con la Fiorentina. Credo che ad oggi l'obiettivo sia lo stesso quello di fare il ritiro al Viola Park. N0n ho ricevuto novità dalla Fiorentina. Il parcheggio scambiatore è ovviamente molto importante. Noi ci stiamo adoperando per arrivare pronti. E stiamo preparando anche il parcheggio provvisorio. Ovviamente la presenza della Fiorentina nel ritiro estivo è un nodo da sciogliere, per tutte le infrastrutture e i servizi ad hoc appositi, come le linee degli autobus. I tempi degli eventuali ritardi parlerà la Fiorentina, la nostra parte è finita. Poi sarà anche necessario stabilire un punto di raccolta per i tifosi al centro sportivo. Basta stabilire i tempi. Per noi il parcheggio sarà pronto per giugno."