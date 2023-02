Dottore, come si cura la frustrazione?

Quali sono i sintomi della frustrazione? Come si cura? Facendo eco alle parole di Barak, ecco un giocatore per ogni sintomo

"Sono molto frustrato". Questo il grido di Antonin Barak al termine del match tra Fiorentina e Empoli. Le sue parole riflettono alla perfezione lo stato d'animo dello spogliatoio, della società e di tutto l'ambiente che gira intorno alla Fiorentina. Il derby toscano è stata un'altra partita da inserire nella cartella "vorrei, ma non posso". Nonostante tutte le difficoltà e i limiti di una squadra alla ricerca della sua continuità, al Franchi la Fiorentina ha messo in mostra un'altra prova di grande potenziale offensivo, che però va scontrandosi contro un'imprecisione non all'altezza di un gruppo che punta alle posizione più alte del campionato. Infatti, 1 a 1, delusione e tanta, tanta frustrazione. Accogliendo l'appello di Barak, come si può curare lo stato d'animo della Fiorentina?