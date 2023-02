Vari ritardi per il Viola Park. E il ritiro? Possibile nuova destinazione

Come raccontato giorni fa da Rocco Commisso, i lavori al Viola Park vanno a rilento. Ci sarebbero vari intoppi non indifferenti e per questo, l'inaugurazione del centro sportivo viola potrebbe slittare. Come raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina potrebbe scegliere una nuova destinazione per svolgere il ritiro estivo. Si attendono novità nei prossimi giorni.