Carobbi: “Cabral ‘solo’ un buon giocatore, serve una punta che faccia sognare”

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina oggi allenatore, ha parlato a tuttomercatoweb. Queste le sue parole su alcuni degli argomenti più caldi di casa viola: "C’è bisogno di un rinforzo per reparto, credo sia anche opportuno qualcuno che dia una mano davanti, dove secondo me serve più finalizzazione. Cabral? Ci vuole un profilo diverso. Il brasiliano rimane un buon giocatore ma niente più, a noi serve un top player per fare il salto di qualità. Un nome? Anche Pinamonti non mi dispiace, così come valuterei quel che può esserci nel mercato estero. Bisogna prendere una punta che ci faccia sognare".