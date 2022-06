Nicolodi su Grillitsch: “Rispetto a Torreira sarebbe una scommessa”

"E un giocatore che sa far girare il pallone e che può giocare sia davanti alla difesa che come trequartista, anche se in quest'ultima posizione non è molto a suo agio. L'ultima annata ha giocato bene a fasi alterne, un po' come tutto l'Hoffenheim. Se in giornata è però davvero un buon giocatore. Dove lo vedo in questa Fiorentina? Il suo ruolo perfetto nel 4-3-3 di Italiano è ovviamente quello di regista davanti alla difesa . Il principale difetto che ha è che segna poco. E' titolare della nazionale Austriaca, anche se non inamovibile. Paragone con Torreira? Si può dire che ovviamente rispetto all'uruguaiano sarebbe una scommessa".