La Fiorentina U18 asfalta l’Inter (in 10) e vola in semifinale. Sene show

La Fiorentina Under 18 è ancora in corsa per lo scudetto. I viola di Papalato hanno infatti battuto con un netto 3-0 l'Inter allo stadio Bozzi nei Quarti di finale, qualificandosi così per la finale. Protagonista assoluto Fallou Sene, autore di una straordinaria tripletta che lo fa salire a quota 27 gol stagionali. Per la Fiorentina è stata una autentica impresa se si considera l'inferiorità numerica già dalla mezzora di gioco (rosso a Messini sul parziale di 1-0). Da segnalare anche due grandi parate di Tognetti su Sarr sullo 0-0 e sull'1-0. Ora semifinale contro il Bologna a San Benedetto del Tronto il 16 giugno, l'altra è Roma-Spal