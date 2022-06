Bocci rivela: “Il futuro di Belotti è già deciso. Su Italiano…”

"Io sono prudente sul tema dell'incontro tra Italiano e Barone. Sarà da capire se i piani del tecnico e quelli della società collimeranno. Io credo che Italiano essendo ambizioso vorrà la garanzia di continuare a lottare per le posizioni europee. Se l’allenatore rimarrà mi sentirò più rassicurato, perché vorrà dire che la Fiorentina sarà sicuramente ancora competitiva. Questa al di là dei nomi di mercato sarà la mossa che deciderà il futuro prossimo della squadra. In caso di non permanenza di Italiano inizierei a preoccuparmi. Andare sul mercato degli svincolati? Sul bilancio gli ingaggi alti pesano più dei cartellini. In ogni caso visto che se ne davano 4 di milioni a Ribery si poteva darne 2,7 a Torreira. Suarez? Guadagna molto, ma la Fiorentina in questo caso, rispetto ad esempio a Belotti, potrebbe beneficiare del decreto crescita. In generale comunque si privilegia gli acquisti onerosi sui cartellini piuttosto che quelli sugli ingaggi degli svincolati. Belotti? Mi sembra uno che ha le idee chiare, mi aspetto quindi che il suo futuro si decida a breve. Non so quale squadra è avanti ma da come l’ho visto lui in testa ha già la sua prossima destinazione. Non resterà al Torino”.