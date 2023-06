Cappellini: “Amrabat l’unica cessione eccellente. Mercato? Ecco cosa serve”

Sul mercato

"Non penso che serva un cambio profondo, ma che venga ritoccata in alcuni punti. Servono pochi colpi ma fatti bene. Queste sconfitte faranno crescere il gruppo, sarebbe un peccato cambiare troppo. Sono uno di quelli che pensa che serva un attaccante forte e un portiere superiore a Terracciano. Tutto dipenderà da chi partirà, sperando che molti dei pezzi pregiati restino a Firenze. Secondo me sarà importante non andare oltre ad Amrabat sulle cessione eccellenti, perché a quel punto non sarebbero più ritocchini, ma rifondare la squadra".