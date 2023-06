PAGELLONE VN: Bonaventura il top, bocciati Igor e Jovic

1 di 4

PORTIERI E DIFENSORI

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Anche quest'anno è tempo di pagellone. Ci siamo presi qualche giorno in più per analizzare, a freddo, le tante sfaccettature della stagione della Fiorentina. E provare a tirare le somme, soggette come sempre al vostro commento. Partiamo!

TERRACCIANO 6: Rimangono negli occhi alcune grandi parate (su tutte quella di Twente) e qualche erroraccio. In generale ha confermato l'impressione dello scorso campionato, portiere affidabile ma raramente decisivo.

GOLLINI 4,5: Doveva diventare il titolare ma non ha mai convinto Italiano. E dalla serata disastrosa di Istanbul è entrato in un tunnel di negatività.

CEROFOLINI 6: Per quelle che erano le premesse, ha chiuso la stagione con qualche piccola grande soddisfazione. Ma il suo percorso, forse, deve passare da altre esperienze.

DODO' 6,5: La media tra una prima parte di stagione molto complicata, con tante prestazioni insufficienti, e poi lo sbocciare della seconda parte. Per un paio di mesi è stato davvero travolgente (e non solo in campo), anche se poi è calato nelle partite finali. Sicuramente uno da cui ripartire.

VENUTI 5: Ha avuto spazio e occasioni nella prima parte di stagione, ma ha collezionato tanti errori, anche oltre i suoi reali limiti. Italiano è arrivato al punto di preferirgli Terzic a destra, poi nel finale di stagione ha fatto in tempo a riguadagnare un po' di spazio prima di salutare Firenze.

MILENKOVIC 6: Una stagione leggermente al di sotto dei suoi standard, complici alcuni infortuni a cui non era abituato. Ad un certo punto era finito in discussione nelle gerarchie di Italiano. Resta un giocatore importante di questa Fiorentina.

QUARTA 6: Negli occhi restano alcune prestazioni disastrose del girone di ritorno e, tra queste, pesa la serataccia della finale di Coppa Italia. Ma per larghi tratti la sua stagione è stata molto positiva, bravo anche ad interpretare un ruolo inedito nel calcio italiano di difensore-regista.

IGOR 4,5: Nella scorsa stagione aveva impressionato tutti per la sua crescita, quest'anno è ripiombato di molti passi indietro e nel 2023 è diventato un problema per la Fiorentina. L'errore di Praga è l'epilogo peggiore della sua annata e, con tutta probabilità, della sua avventura in viola.

RANIERI 7+: Vera sorpresa della stagione, dopo aver iniziato il precampionato da fuori rosa. Partita dopo partita ha conquistato la fiducia di Italiano fino a meritarsi di scendere in campo nelle partite più importanti, rispondendo sempre con personalità e massima concentrazione.

BIRAGHI 7: Probabilmente il voto che farà più discutere. I detrattori sottolineeranno alcune lacune difensive, ma il capitano ha mantenuta una buona continuità di rendimento e ha impreziosito la sua stagione con 3 gol e ben 13 assist. Tanta roba.

TERZIC 6: Ha dato un apporto nella stagione, spesso da subentrante, riadattandosi talvolta anche a destra. Quando però Italiano ci ha puntato un po' di più, non ha mantenuto a pieno le premesse.